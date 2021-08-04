АТОР: Отели Краснодарского края снижают цены из-за низкого спроса

Ломидзе рассказала, что у некоторых отелей загрузка сохранилась на уровне 80%, а у других упала до 50-60%. При этом некоторые гостиницы вообще вынуждены были закрыться в разгар сезона.

Напомним, что с 1 августа гости Краснодарского края должны предъявить сертификаты о вакцинации при заселении в отели, также можно приехать на курорт с ПЦР-тестом, но сделать прививку в течение 3 дней.

