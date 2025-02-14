АТОР: Летние туры на Байкал подорожали на 20%

Если заранее забронировать летний экскурсионный тур на Байкал и купить авиабилеты, то можно сэкономить до 15-20% от стоимости поездки, говорят эксперты. Так, сейчас авиабилеты из Москвы в Иркутск на вторую половину июня стоят около 40 тысяч рублей с багажом в обе стороны.

Первый канал ранее анонсировал новый российский турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала. Он состоится весной 2025 года.

По неофициальным данным, ежегодно Байкал посещают два-три миллиона человек, однако в регионе есть серьезные проблемы с числом отелей и гостиниц для туристов, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».

