АТОР: Летние туры на Байкал подорожали на 20%
Летние туры на Байкал подорожали на 20% в сезоне 2025 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Туроператоры отмечают, что повышение цен коснулось всех составляющих тура: размещения, транспортного и экскурсионного обслуживания.
Если заранее забронировать летний экскурсионный тур на Байкал и купить авиабилеты, то можно сэкономить до 15-20% от стоимости поездки, говорят эксперты. Так, сейчас авиабилеты из Москвы в Иркутск на вторую половину июня стоят около 40 тысяч рублей с багажом в обе стороны.
Первый канал ранее анонсировал новый российский турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала. Он состоится весной 2025 года.
По неофициальным данным, ежегодно Байкал посещают два-три миллиона человек, однако в регионе есть серьезные проблемы с числом отелей и гостиниц для туристов, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».
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