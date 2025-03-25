АТОР: Гостиницы Алтая на летний период забронированы на 80%

По мнению туроператоров, дефицит мест в популярных гостиницах Алтая станет ощутим ближе к старту летнего сезона. Приостановка продаж по большинству качественных отелей в Алтайском крае и Республике Алтай произойдет еще до наступления майских праздников.

По сравнению с прошлым годом туры подорожали на 10%. В зависимости от экскурсионной программы, туры на 3–4 дня стоят от 55 до 75 тыс. руб. на двоих, на 5–6 дней – от 73 до 125 тыс. руб., на 7 дней – от 100 тыс. руб. и выше.

Спрос на размещение в отелях в некоторых регионах России сегодня существенно превышает предложение, что отражается на стоимости номеров в гостиницах. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

