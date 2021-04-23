Абу-Даби отменил карантин для российских туристов
Власти крупнейшего эмирата ОАЭ Абу-Даби обновили «зеленый список» и включили Россию в число стран, чьи туристы могут въезжать на его территорию без карантина.
«Для путешествия в Абу-Даби туристам необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 96 часов до вылета. Тем, кто собирается задержаться в эмирате на 4 - 8 дней, придется протестироваться повторно - на четвертый день. Если поездка более восьми дней - третий тест на восьмой день», - сообщает Департамент культуры и туризма Абу-Даби.
Как уточняют РИА Новости, новые правила вводятся с 25 апреля.
Посол Объединённых Арабских Эмиратов в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер ранее заявлял, что за последние три с половиной месяца в Дубай прибыло больше 75 тысяч туристов из РФ.
Со своей стороны, заместитель генерального директора туроператора TEZ Tour, член правления Российского союза туриндустрии Владимир Каганер на пресс-конференции НСН назвал ОАЭ в числе стран, куда россияне могут отправиться на майские праздники вместо Турции.
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