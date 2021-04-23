Абу-Даби отменил карантин для российских туристов

Власти крупнейшего эмирата ОАЭ Абу-Даби обновили «зеленый список» и включили Россию в число стран, чьи туристы могут въезжать на его территорию без карантина.

«Для путешествия в Абу-Даби туристам необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем за 96 часов до вылета. Тем, кто собирается задержаться в эмирате на 4 - 8 дней, придется протестироваться повторно - на четвертый день. Если поездка более восьми дней - третий тест на восьмой день», - сообщает Департамент культуры и туризма Абу-Даби.