Зинедин Зидан разился COVID-19
Французский тренер испанского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридской команды.
Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и дважды выиграл испанский чемпионат, а также три раза Лигу чемпионов. В 2019 году, на фоне удручающих результатов по руководством тренера Сантьяго Солари, владельцы клуба решили вернуть француза.
Ранее появились слухи, что «сливочные» не против вернуть нападающего Криштиану Роналду, который перешёл в «Ювентус» в 20148 году. Как сообщает РИА ФАН, нападающий сборной Португалии провел тайную встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом, однако подробности переговоров неизвестны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru