Зинедин Зидан разился COVID-19

Французский тренер испанского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба мадридской команды.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и дважды выиграл испанский чемпионат, а также три раза Лигу чемпионов. В 2019 году, на фоне удручающих результатов по руководством тренера Сантьяго Солари, владельцы клуба решили вернуть француза.

Ранее появились слухи, что «сливочные» не против вернуть нападающего Криштиану Роналду, который перешёл в «Ювентус» в 20148 году. Как сообщает РИА ФАН, нападающий сборной Португалии провел тайную встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом, однако подробности переговоров неизвестны.