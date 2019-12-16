Жулин пообещал пожать Загитовой «все, что можно»

16 декабря 201919:19

Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой временно приостановить спортивную карьеру.

Тарасова проигнорировала «возню» Тутберидзе. Плющенко ответил

Жулин не исключил, что Алина может триуфмально вернуться в большой спорт уже через год.

«Сделает четверной прыжок — я первый пожму ей все, что можно пожать», - цитирует тренера RT.

Напомним, после того, как Загитова объявила о своем решении, вспыхнул конфликт между экс-фигуристом, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и тренером Татьяной Тарасовой с одной стороны, и командой тренеров во главе с Этери Тутберидзе с другой.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:Алина ЗагитоваФигурное КатаниеЕвгений Плющенко