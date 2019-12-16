Жулин пообещал пожать Загитовой «все, что можно»

Жулин не исключил, что Алина может триуфмально вернуться в большой спорт уже через год.

«Сделает четверной прыжок — я первый пожму ей все, что можно пожать», - цитирует тренера RT.

Напомним, после того, как Загитова объявила о своем решении, вспыхнул конфликт между экс-фигуристом, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и тренером Татьяной Тарасовой с одной стороны, и командой тренеров во главе с Этери Тутберидзе с другой.

