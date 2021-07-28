Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
Женская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла сборной США в финале олимпийского турнира в Токио (Япония), сообщает «Чемпионат».
Баскетбол 3х3 впервые вошёл в программу Олимпийских игр и сборная США стала первым олимпийским чемпионом в данном виде спорта.
Ставшие серебряными призёрами Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга и Евгения Фролкины в решающем матче уступили выигравшим золото американкам Келси Плам, Жаклин Янг, Стефани Долсон и Алише Грей со счётом 18:15.
Отметчается, что 28 июля сестры Фролкины отмечают день рождения, и по этому поводу трибуны спели им песню «Happy Birthday».
Ранее в финал Олимпиады вышла и мужская сборная России по баскетболу 3x3, сообщает RT. Соперниками россиян в борьбе за олимпийское золото стала сборная Латвии.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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