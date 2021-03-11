Жена Мамаева сообщила о разводе с футболистом

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана объявила о разводе с футболистом. По ее словам, запрещать ему видеться с детьми и делить имущество они не будут.

«Мы разводимся. Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному желанию», — написала Алана Мамаева на своей странице в Instagram.