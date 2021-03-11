Жена Мамаева сообщила о разводе с футболистом
Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана объявила о разводе с футболистом. По ее словам, запрещать ему видеться с детьми и делить имущество они не будут.
«Мы разводимся. Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному желанию», — написала Алана Мамаева на своей странице в Instagram.
Также супруга спортсмена сообщила, что бракоразводным процессом сейчас занимаются адвокаты. Она отметила, что решение о разводе было обоюдным.
Несколько дней назад Алана призналась в Instagram, что уличила мужа в измене, передает РЕН ТВ. Она опубликовала в соцсети также имя, паспорт и фото предполагаемой «любовницы» и ее переписку с футболистом. Ею оказалась испанская модель, с которой Мамаев познакомился во время январских сборов в Марбелье. 4 марта сообщалось, что Алана отравилась снотворными таблетками, пишет «Газета.ру».
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