«Зенит» вернул лидерство в РПЛ после победы над «Балтикой»
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча состоялась 7 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. Ворота «Балтики» на 42-й минуте поразил бразильский нападающий Педро.
После победы над калиниградцами «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице. В активе петербуржцев 44 очка. «Балтика» остается аутсайдером чемпионата.
В среду, 3 апреля, «Зенит» победил московский «Спартак» в первом полуфинальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru