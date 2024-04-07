«Зенит» вернул лидерство в РПЛ после победы над «Балтикой»

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли калининградскую «Балтику» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча состоялась 7 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0. Ворота «Балтики» на 42-й минуте поразил бразильский нападающий Педро.

После победы над калиниградцами «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице. В активе петербуржцев 44 очка. «Балтика» остается аутсайдером чемпионата.

В среду, 3 апреля, «Зенит» победил московский «Спартак» в первом полуфинальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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