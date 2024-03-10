РПЛ одобрила запуск трансляций матчей на территории Китая
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрило запуск пилотных трансляций чемпионата РФ по футболу на Китай, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора московского «Динамо» Павла Пивоварова.
По его словам, китайские видеосервисы предлагали РПЛ транслировать игры российского чемпионата. Пивоваров отметил, что жители КНР смогут увидеть матчи текущего сезона.
«Далее нужно будет посмотреть показатели по аудитории, от чего и зависит стоимость возможного контракта. После этого логично провести тендер среди заинтересованных», - сказал гендиректор «Динамо».
Ранее бывший главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казани обрушился козырек магазина
- В Тосненском районе Ленобласти уничтожили беспилотник
- РПЛ одобрила запуск трансляций матчей на территории Китая
- Безрукова освистали в Петербурге за критику фигуриста Алиева
- Росавиация сообщила об ограничении работы аэропорта Пулково
- В районе Антальи произошло землетрясение магнитудой 4,7
- На Солнце зафиксировали вторую за двое суток мощную вспышку
- Глава МИД Польши признал присутствие военных НАТО на Украине
- In vino veritas: В России растет производство вина, но его не хватает
- Маск возмутился насильственной мобилизацией на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru