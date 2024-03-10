РПЛ одобрила запуск трансляций матчей на территории Китая

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрило запуск пилотных трансляций чемпионата РФ по футболу на Китай, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора московского «Динамо» Павла Пивоварова.

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По его словам, китайские видеосервисы предлагали РПЛ транслировать игры российского чемпионата. Пивоваров отметил, что жители КНР смогут увидеть матчи текущего сезона.

«Далее нужно будет посмотреть показатели по аудитории, от чего и зависит стоимость возможного контракта. После этого логично провести тендер среди заинтересованных», - сказал гендиректор «Динамо».

Ранее бывший главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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