«Зенит» проиграл армянскому «Ноа» в товарищеском матче в Катаре

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от армянского «Ноа» в товарищеском матче на сборе в Катаре. Игра, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ноа».

Единственный гол у «Зенита» забил Александр Ерохин на 75-й минуте, в то время как армянская команда отличилась благодаря Гонсало Грегорио (30-я минута, пенальти) и Матеусу Родригесу (70-я минута).