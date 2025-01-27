«Зенит» проиграл армянскому «Ноа» в товарищеском матче в Катаре
Петербургский «Зенит» потерпел поражение от армянского «Ноа» в товарищеском матче на сборе в Катаре. Игра, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ноа».
Единственный гол у «Зенита» забил Александр Ерохин на 75-й минуте, в то время как армянская команда отличилась благодаря Гонсало Грегорио (30-я минута, пенальти) и Матеусу Родригесу (70-я минута).
В этот же день «Зенит» уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3. Армянский клуб, который в данный момент лидирует в чемпионате Армении, также проявил слабые результаты в Лиге конференций, заняв 31-е место на групповом этапе.
«Зенит» в российской Премьер-лиге уступает лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям, передает «Радиоточка НСН».
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