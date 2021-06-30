Зеленский похвалил спортсменов после победы над Швецией

«Це перемога-а-а!» - написал глава государства в Twitter. По словам президента, присутствовало невероятное напряжение на протяжении всего матча. Развязку на 121-й минуте встречи он назвал «фееричной».

«Беседину - здоровья. Слава Украине!" - написал украинский лидер.

Напомним, национальная сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Швецию в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Победа обеспечила украинцам выход в четвертьфинал.

