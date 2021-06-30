Зеленский похвалил спортсменов после победы над Швецией
Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на победу футбольной сборной страны в матче 1/8 финала чемпионата Европы над командой Швеции.
«Це перемога-а-а!» - написал глава государства в Twitter. По словам президента, присутствовало невероятное напряжение на протяжении всего матча. Развязку на 121-й минуте встречи он назвал «фееричной».
«Беседину - здоровья. Слава Украине!" - написал украинский лидер.
Напомним, национальная сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Швецию в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.
Победа обеспечила украинцам выход в четвертьфинал.
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