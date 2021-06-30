Украина в овертайме побеждает Швецию и выходит в четвертьфинал Евро-2020
Национальная сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Швецию в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.
Победа обеспечила украинцам выход в четвертьфинал. 3 июля сборная Украины встретится с командой Англии в Риме.
Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. На 27-й минуте встречи счет открыл Александр Зинченко, в проигравшей команде единственный гол забил Эмиль Форсберг на 43-й минуте.
На 98-й минуте поле покинул шведский защитник Маркус Даниэльссон, причиной стал грубый фол против Артема Беседина. Украинский нападающий получил травму и не смог продолжить игру.
В компенсированное ко второму овертайму время (120+1) нападающий Артем Довбик сумел воспользоваться численным преимуществом и забить решающий гол в ворота шведов.
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