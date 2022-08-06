Медведев вышел в финал теннисного турнира в Мексике

Российский теннисист, первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира в мексиканском Лос-Кабосе.

Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне

В полуфинале спортсмен сыграл с сербом Миомиром Кецмановичем. Матч завершился со счетом 7:6 (7:0), 6:1 в пользу Медведева.

В финале турнира в Мексике россиянин встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыМексикаТеннис
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