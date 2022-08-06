Медведев вышел в финал теннисного турнира в Мексике
6 августа 202208:17
Российский теннисист, первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира в мексиканском Лос-Кабосе.
В полуфинале спортсмен сыграл с сербом Миомиром Кецмановичем. Матч завершился со счетом 7:6 (7:0), 6:1 в пользу Медведева.
В финале турнира в Мексике россиянин встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+18 555 / сут.
Умерли
383 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 817 / сут.
- Медведев вышел в финал теннисного турнира в Мексике
- Трамп заявил, что при Байдене ситуация на Украине будет усугубляться
- СМИ: Укрепление рубля стало «головной болью» для иностранных банков
- Херсонские власти объявили о выходе региона из-под юрисдикции Украины
- Инфекционист Малышев: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться в сентябре
- Американский правозащитник заявил, что Amnesty International разоблачила ложь Зеленского
- Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне
- СМИ: Китайские военные игнорируют военное командование США
- Юрист рассказал, кто может законно списать деньги с карт россиян
- Антонов назвал абсурдными попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе
5 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru