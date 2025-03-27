Защита Валиевой может добиться отмены решения CAS по делу о допинге

Защита российской фигуристки Камилы Валиевой рассчитывает на отмену решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое привело к ее дисквалификации. Глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в беседе с «Газетой.Ru» пояснила, что, если Верховный суд Швейцарии выявит процессуальные нарушения, которые могли повлиять на результаты дела, решение CAS может быть отменено или возвращено на повторное рассмотрение.

Анцелиович уточнила, что для отмены решения адвокаты Валиевой должны доказать, что нарушения действительно повлияли на исход дела. В качестве примера она привела случай китайского пловца Сунь Яна, где нарушение процессуальных норм привело к пересмотру дела, хотя итоговое решение не изменилось.