Защита Валиевой может добиться отмены решения CAS по делу о допинге
Защита российской фигуристки Камилы Валиевой рассчитывает на отмену решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое привело к ее дисквалификации. Глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович в беседе с «Газетой.Ru» пояснила, что, если Верховный суд Швейцарии выявит процессуальные нарушения, которые могли повлиять на результаты дела, решение CAS может быть отменено или возвращено на повторное рассмотрение.
Анцелиович уточнила, что для отмены решения адвокаты Валиевой должны доказать, что нарушения действительно повлияли на исход дела. В качестве примера она привела случай китайского пловца Сунь Яна, где нарушение процессуальных норм привело к пересмотру дела, хотя итоговое решение не изменилось.
Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в том, что оно не представило важные доказательства во время слушаний.
29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее до декабря 2025 года, лишив медалей и призовых мест на Олимпиаде 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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