В ОКР назвали неприемлемыми условия для возвращения россиян на международные турниры
Олимпийский комитет России (ОКР) назвал неприемлемыми рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска спортсменов из РФ к турнирам. Об этом говорится в заявлении ОКР.
Ранее в МОК предложили разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в международных соревнованиях без флага, гимна и другой государственной символики. Кроме того, спортсмены не должны представлять вооруженные силы, силовые ведомства или «поддерживать боевые действия». Также МОК сохранил запрет на проведение международных соревнований в РФ и Белоруссии, пишет «Свободная пресса».
В ОКР назвал заявления МОК «признанием собственной ошибки» о запрете допуска спортсменов к соревнованиям.
«Критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы. Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина», — подчеркнули в комитете.
При этом ОКР назвал позицию о недопуске спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют соответствующие контрактные отношения, нацеленной на раскол в спортивном сообществе и урон отрасли спорта в России, пишет РИА ФАН.
«Параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов ... Решения Исполкома МОК являются не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации», — заключили в комитете.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- Российские военные уничтожили четыре ДРГ противника на купянском направлении
- СМИ: Испания передаст Киеву первые танки Leopard после Пасхи
- Экс-госсекретарь США Помпео может посетить Украину
- Боец Монсон раскритиковал МОК за требования к российским спортсменам
- В ОКР назвали неприемлемыми условия для возвращения россиян на международные турниры
- УПЦ сообщила о сотни верующих, пришедших на молитву в Киево-Печерскую лавру
- СМИ: Беспилотник ВСУ попытался атаковать газонасосную станцию в Белгороде
- В России стартовали учения РВСН с комплексами «Ярс»
- Гумкоридор между Россией и Украиной может заработать через Турцию
- Подполковник ВС США Дэвис: Решение Путина по ядерному оружию грозит Западу катастрофой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru