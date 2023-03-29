В ОКР назвали неприемлемыми условия для возвращения россиян на международные турниры

Ранее в МОК предложили разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в международных соревнованиях без флага, гимна и другой государственной символики. Кроме того, спортсмены не должны представлять вооруженные силы, силовые ведомства или «поддерживать боевые действия». Также МОК сохранил запрет на проведение международных соревнований в РФ и Белоруссии, пишет «Свободная пресса».

В ОКР назвал заявления МОК «признанием собственной ошибки» о запрете допуска спортсменов к соревнованиям.

«Критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы. Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина», — подчеркнули в комитете.

При этом ОКР назвал позицию о недопуске спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют соответствующие контрактные отношения, нацеленной на раскол в спортивном сообществе и урон отрасли спорта в России, пишет РИА ФАН.

«Параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов ... Решения Исполкома МОК являются не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации», — заключили в комитете.

