Япония остается лидером медального зачета Олимпиады
Сборная Японии на Олимпиаде в Париже сохранила лидерство в медальном зачете после четвертого соревновательного дня.
30 июля спортсмены из этой страны завоевали одну награду — дзюдоист Таканори Нагасэ победил в весовой категории до 81 кг. По итогам четырех соревновательных дней на счету сборной 13 медалей — семь золотых наград, два «серебра» и четыре бронзовых наград.
Второе место занимает сборная Китая, у которой шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды. Замыкает тройку команда Австралии (6-4-0).
Из российских спортсменов в четвертый день выступали теннисисты. Даниил Медведев в матче второго круга победил представителя Австрии Себастьяна Офнера, пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер в первом круге обыграла Оливию Гадеки и Айлу Томлянович из Австралии.
Ранее теннисист Сафиуллин вышел в третий раунд Олимпиады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Япония остается лидером медального зачета Олимпиады
- Конюхов пробыл на полярной станции 20 дней и установил рекорд
- МИД РФ: Белоусов направил США очень серьезное предостережение
- «Хезболлах» запустила беспилотник в сторону Израиля в ответ на удар по Бейруту
- Солдаты потребовали от мигрантов соблюдать российские законы
- СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе
- Госдеп: США не могут самостоятельно гарантировать победу Украины
- СМИ: В ВСУ мобилизовали осужденных за тяжкие преступления
- Суд наложил арест на имущество обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью
- СМИ: Израилю не удалось ликвидировать командира «Хезболлы» в Бейруте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru