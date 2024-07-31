Япония остается лидером медального зачета Олимпиады

30 июля спортсмены из этой страны завоевали одну награду — дзюдоист Таканори Нагасэ победил в весовой категории до 81 кг. По итогам четырех соревновательных дней на счету сборной 13 медалей — семь золотых наград, два «серебра» и четыре бронзовых наград.

Второе место занимает сборная Китая, у которой шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды. Замыкает тройку команда Австралии (6-4-0).

Из российских спортсменов в четвертый день выступали теннисисты. Даниил Медведев в матче второго круга победил представителя Австрии Себастьяна Офнера, пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер в первом круге обыграла Оливию Гадеки и Айлу Томлянович из Австралии.

Ранее теннисист Сафиуллин вышел в третий раунд Олимпиады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

