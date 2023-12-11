WTA назвала россиянку Мирру Андрееву новичком года

Летом СМИ сообщили, что Андреева намерена получить французское гражданство, однако агент теннисистки позднее опроверг эту информацию. Сама спортсменка пояснила тогда, что во французских Каннах проходят её тренировки, при этом она находится на территории Франции по студенческой визе, а на каникулы вернется в родной Красноярск.

