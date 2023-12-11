WTA назвала россиянку Мирру Андрееву новичком года
11 декабря 202318:46
Россиянка Мирра Андреева признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации. 16-летняя спортсменка совершила самый большой скачок в рейтинге в нынешнем году, поднявшись на 359 мест - с 405-го на 46-е.
Летом СМИ сообщили, что Андреева намерена получить французское гражданство, однако агент теннисистки позднее опроверг эту информацию. Сама спортсменка пояснила тогда, что во французских Каннах проходят её тренировки, при этом она находится на территории Франции по студенческой визе, а на каникулы вернется в родной Красноярск.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru