WTA назвала россиянку Мирру Андрееву новичком года

Россиянка Мирра Андреева признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации. 16-летняя спортсменка совершила самый большой скачок в рейтинге в нынешнем году, поднявшись на 359 мест - с 405-го на 46-е.

Теннисистка Мирра Андреева не собиралась менять гражданство

Летом СМИ сообщили, что Андреева намерена получить французское гражданство, однако агент теннисистки позднее опроверг эту информацию. Сама спортсменка пояснила тогда, что во французских Каннах проходят её тренировки, при этом она находится на территории Франции по студенческой визе, а на каникулы вернется в родной Красноярск.

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ФОТО: скриншот
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