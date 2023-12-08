World Athletics отказалась снимать отстранение с российских легкоатлетов

По его словам, позиция World Athletics не изменилась в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Олимпийские игры в Париже. Коу сообщил, что российских легкоатлетов не будет на соревнованиях, пишет ТАСС.

МОК 8 декабря допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024. Они смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, напоминает «Радиоточка НСН».

