World Athletics отказалась снимать отстранение с российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала снимать отстранение с российских легкоатлетов, сказал глава организации Себастьян Коу.
По его словам, позиция World Athletics не изменилась в связи с решением Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян на Олимпийские игры в Париже. Коу сообщил, что российских легкоатлетов не будет на соревнованиях, пишет ТАСС.
МОК 8 декабря допустил российских спортсменов до Олимпиады-2024. Они смогут принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, напоминает «Радиоточка НСН».
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