Российские паралимпийцы в Токио участвовали в церемонии закрытия Паралимпиады-2020

О закрытии Паралимпиады объявил президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс. Состоялась церемония тушения огня.

Во время церемонии закрытия состязаний паралимпийский флаг Эндрю Парсонс передал мэру Парижа Анн Идальго. Очередная Паралимпиада состоится во французской столице с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Напомним, паралимпиада прошла с 24 августа по 5 сентября, в ходе которой разыграли 539 комплектов наград в 22 видах спорта. На первом месте – сборная Китая (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медаль), на втором - сборная Великобритании (41 золотая, 38 серебряных и 45 бронзовых медалей), на третьем - сборная США (37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовая медаль).

