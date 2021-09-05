Российские паралимпийцы в Токио участвовали в церемонии закрытия Паралимпиады-2020

Российская сборная участвовала в церемонии закрытии XVI летних Паралимпийских игр в Токио. На счету отечественной команды, занявшей четвертое место в командном зачете, 118 наград — 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Всего в играх участвовали 162 сборные.

Российские паралимпийцы удостоены десяти наград в предпоследний день состязаний

О закрытии Паралимпиады объявил президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс. Состоялась церемония тушения огня.

Во время церемонии закрытия состязаний паралимпийский флаг Эндрю Парсонс передал мэру Парижа Анн Идальго. Очередная Паралимпиада состоится во французской столице с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Напомним, паралимпиада прошла с 24 августа по 5 сентября, в ходе которой разыграли 539 комплектов наград в 22 видах спорта. На первом месте – сборная Китая (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медаль), на втором - сборная Великобритании (41 золотая, 38 серебряных и 45 бронзовых медалей), на третьем - сборная США (37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовая медаль).

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Фото: facebook.com/RussianParalymp
ТЕГИ:ПарижТокиоОлимпийский ОгоньПаралимпийские ИгрыПаралимпиада
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