Вратарь «Краснодара» вызван в сборную РФ по футболу
Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов вызван в сборную России. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, 21-летний Сафонов поучаствует в тренировке перед игрой с турецкой сборной в Лиги наций. Тренировка состоится в ближайшую субботу 10 октября.
Ранее сообщалось, что молодежная сборная России победила в домашнем матче с крупным счётом команду Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча на стадионе «Арена-Химки» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Сафонов был в составе игроков матча.
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