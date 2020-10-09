Вратарь «Краснодара» вызван в сборную РФ по футболу

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов вызван в сборную России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 21-летний Сафонов поучаствует в тренировке перед игрой с турецкой сборной в Лиги наций. Тренировка состоится в ближайшую субботу 10 октября.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная России победила в домашнем матче с крупным счётом команду Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча на стадионе «Арена-Химки» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Сафонов был в составе игроков матча.

