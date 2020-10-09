Молодежная сборная РФ разгромила эстонцев в матче отбора к ЧЕ-2021
Молодежная сборная России победила в домашнем матче с крупным счётом команду Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча на стадионе «Арена-Химки» завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Игра проходила с ограниченным числом зрителей из-за аникоронавирусных мер. Мячи в российской сборной забивали Константин Кучаев (13 минута) и Федор Чалов (21 – пенальти, 40). Однако счёт в матче открыли сами эстонцы. На 8 минуте гол в свои ворота забил капитан гостей Магнус Виллота. На 77-й минуте нападающий россиян Иван Игнатьев не сумел реализовать второй 11-метровый.
Сборная РФ набрала 20 очков в 9 матчах и возглавляет группу 5. На втором месте пока идёт команда Польши с 16 баллами, она имеют матч в запасе. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют на выезде с командой Латвии 13 октября. Польша примет Болгарию (13 октября) и Латвию (17 ноября).
Финальная часть чемпионата Европы пройдет в Венгрии и Словении с 24 по 31 марта и с 31 мая по 6 июня 2021 года. В неё попадут победители групп и пять лучших вторых команд. Чтобы сохранить лидерство до завершения турнира, сборной России надо побеждать в последнем матче и надеяться на потерю очков поляками.
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