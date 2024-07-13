Впервые за 40 лет на российском ТВ не покажут Олимпийские игры
«Первый канал» и «Россия 1», которая входит в государственный холдинг ВГТРК, не будут транслировать Олимпийские игры 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телевидении и в крупной IT-компании.
По данным издания, руководство телеканала «Матч ТВ» пока также не приняло решение по поводу трансляции Олимпиады в Париже. Сообщается, что в холдинге ожидают директивы от Олимпийского комитета России и от Министерства спорта РФ с позицией по участию российских спортсменов. Отмечается, что только после этого руководство канала сможет принять решение по поводу трансляции.
В пресс-службе онлайн-платформы «Okko» также объявили, что компания не планирует покупать права на трансляцию Олимпиады-2024. При этом игры проходящего в настоящий момент в Германии Евро-2024 по футболу, кинотеатр транслировал.
Между тем, стало известно, что холдинг «VK» начал проведение переговоров с крупнейшим оператором спортивных прав «Телеспорт Груп» по покупке digital-прав на трансляцию Олимпиады-2024.
33-е Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, напоминают «Известия».
Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметила, что в трансляции матчей чемпионата Европы по футболу 2024 нет ничего непатриотичного, при этом их показ на центральных каналах России был бы неправильным.
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