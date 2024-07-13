Впервые за 40 лет на российском ТВ не покажут Олимпийские игры

«Первый канал» и «Россия 1», которая входит в государственный холдинг ВГТРК, не будут транслировать Олимпийские игры 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на телевидении и в крупной IT-компании.

По данным издания, руководство телеканала «Матч ТВ» пока также не приняло решение по поводу трансляции Олимпиады в Париже. Сообщается, что в холдинге ожидают директивы от Олимпийского комитета России и от Министерства спорта РФ с позицией по участию российских спортсменов. Отмечается, что только после этого руководство канала сможет принять решение по поводу трансляции.

В пресс-службе онлайн-платформы «Okko» также объявили, что компания не планирует покупать права на трансляцию Олимпиады-2024. При этом игры проходящего в настоящий момент в Германии Евро-2024 по футболу, кинотеатр транслировал.