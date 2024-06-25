Восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье попал в ДТП

Уточняется, что инцидент произошёл в Польше, где в конце июня пройдёт один из этапов мирового первенства. В ходе тестовых заездов Ожье столкнулся с легковой машиной.

В результате пострадал сам французский пилот, а также люди, ехавшие в легковушке. Все они были доставлены в больницу.

Команда Toyota Gazoo Racing WRT, за которую выступает Ожье, подтвердила факт аварии, пообещав позже предоставить всю информацию о характере полученных им травм.

Ранее в ходе тестов перед этапом чемпионата мира по ралли в Хорватии погиб пилот команды Hyundai Motorsport Крэйг Брина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

