«Формула 1»: Гран-при Испании переедет в Мадрид
Организаторы гоночного чемпионата «Формула 1» объявили о подписании 10-летнего контракта на проведение этапа в столице Испании Мадриде с 2026 года.
Как сообщает пресс-служба турнира, протяжённость новой трассы составит 5,47 км, её проложат вокруг выставочного центра IFEMA. Расчётное время круга в квалификации – 1 минута 32 секунды.
Отмечается, что этап в Мадриде будет называться «Гран-при Испании». В настоящее время гонку под этим именем проводят на автодроме в Барселоне.
Президент и исполнительный директор «Формулы 1» Стефано Доменикали отметил, что соглашение с испанской столицей не означает отмену заездов в Каталонии.
«Не исключено, что в будущем мы можем остаться и в Барселоне... посмотрим, сможем ли мы продолжить сотрудничество с каталонским автодромом, с которым нас связывают отличные отношения», - указал он.
Ранее глава команды «Формулы 1» Mercedes-AMG F1 Тото Вольфф заявил о том, что останется на своём посту ещё в течение трёх лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru