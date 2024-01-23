«Формула 1»: Гран-при Испании переедет в Мадрид

Как сообщает пресс-служба турнира, протяжённость новой трассы составит 5,47 км, её проложат вокруг выставочного центра IFEMA. Расчётное время круга в квалификации – 1 минута 32 секунды.

Отмечается, что этап в Мадриде будет называться «Гран-при Испании». В настоящее время гонку под этим именем проводят на автодроме в Барселоне.

Президент и исполнительный директор «Формулы 1» Стефано Доменикали отметил, что соглашение с испанской столицей не означает отмену заездов в Каталонии.

«Не исключено, что в будущем мы можем остаться и в Барселоне... посмотрим, сможем ли мы продолжить сотрудничество с каталонским автодромом, с которым нас связывают отличные отношения», - указал он.

Ранее глава команды «Формулы 1» Mercedes-AMG F1 Тото Вольфф заявил о том, что останется на своём посту ещё в течение трёх лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

