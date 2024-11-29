«Вижу на 20 процентов»: Аршавин рассказал о проблемах со зрением

Экс-игрок сборной России по футболу и петербургского клуба «Зенит», заместитель гендиректора команды по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что испытывает серьезные проблемы со зрением. Об этом он рассказал в программе «Карты, деньги, два мяча».

Бывший футболист отметил, что прошел обследование, он «видит только на 20 процентов». По словам Аршавина, он планировал сделать коррекцию зрения в 2015 году, но врачи уговорили подождать с операцией и «доиграть в футбол».

«Сейчас я решился и пошел, но мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня все равно не будет, читать я буду в очках. Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики», — поделился спортсмен.

Аршавин добавил, что коррекция зрения ему точно не подходит, и манипуляции «отложились до лучших времен».

Ранее Андрей Аршавин заявил о «туманных перспективах» сборной России по футболу в следующем году.

