«Вижу на 20 процентов»: Аршавин рассказал о проблемах со зрением
Экс-игрок сборной России по футболу и петербургского клуба «Зенит», заместитель гендиректора команды по спортивному развитию Андрей Аршавин признался, что испытывает серьезные проблемы со зрением. Об этом он рассказал в программе «Карты, деньги, два мяча».
Бывший футболист отметил, что прошел обследование, он «видит только на 20 процентов». По словам Аршавина, он планировал сделать коррекцию зрения в 2015 году, но врачи уговорили подождать с операцией и «доиграть в футбол».
«Сейчас я решился и пошел, но мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня все равно не будет, читать я буду в очках. Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики», — поделился спортсмен.
Аршавин добавил, что коррекция зрения ему точно не подходит, и манипуляции «отложились до лучших времен».
Ранее Андрей Аршавин заявил о «туманных перспективах» сборной России по футболу в следующем году.
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