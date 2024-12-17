Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Кроме них номинировали испанца Родри, норвежца Эрлинга Холанда (оба — «Манчестер Сити»), немца Флориана Вирца («Байер»), испанца Ламина Ямаля («Барселона»), а также аргентинца Лионеля Месси («Интер Майами»), который выиграл две последние награды (всего — три).

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор выиграл Лигу чемпионов, где был признан лучшим игроком турнира, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны. В то же время обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал испанский полузащитник Родри, вручаемого журналом France Football лучшему футболисту, передает «Радиоточка НСН».

