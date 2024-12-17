Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом года по версии The FIFA Best. Церемония вручения наград прошла в Дохе.

В числе претендентов на эту премию были шесть игроков, выступавших за «Реал» в прошлом и нынешнем сезонах: Винисиус, испанец Даниэль Карвахаль, уругваец Федерико Вальверде, англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе (в прошлом сезоне выступал за ПСЖ) и завершивший карьеру летом немецкий полузащитник Тони Кроос.

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Кроме них номинировали испанца Родри, норвежца Эрлинга Холанда (оба — «Манчестер Сити»), немца Флориана Вирца («Байер»), испанца Ламина Ямаля («Барселона»), а также аргентинца Лионеля Месси («Интер Майами»), который выиграл две последние награды (всего — три).

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор выиграл Лигу чемпионов, где был признан лучшим игроком турнира, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны. В то же время обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал испанский полузащитник Родри, вручаемого журналом France Football лучшему футболисту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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