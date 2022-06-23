Виктор Мозес не вернулся в «Спартак»

Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес после завершения каникул так и не прибыл в расположение команды на тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», - заявили в пресс-службе «Спартака».

Ранее другой полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев официально перешел в «Зенит».

