Виктор Мозес не вернулся в «Спартак»
23 июня 202214:19
Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес после завершения каникул так и не прибыл в расположение команды на тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
«Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», - заявили в пресс-службе «Спартака».
Ранее другой полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев официально перешел в «Зенит».
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23 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru