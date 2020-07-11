Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России

Он сменил на этом посту ушедшего в отставку Владимира Драчева.

Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России, пишет РИА Новости.

До этого он входил в правление Союза биатлонистов России.

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В пятницу Владимир Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов России, который он занимал с мая 2018 года.

В эфире НСН Драчев сообщил, что дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст ему возможности сосредоточиться на работе по линии биатлона.

Майгуров в субботу был избран единогласно, будучи единственным кандидатом на этот пост.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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