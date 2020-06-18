Сергей Игнашевич официально стал главным тренером ФК «Торпедо»

Бывший член сборной России по футболу Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского ФК «Торпедо». Об этом сообщает официальный сайт столичной команды.



В сообщении говорится, что с понедельника спортсмен начал обучаться в в Академии тренерского мастерства на лицензию категории Pro, что дает ему возможность возглавить тренерский штаб «Торпедо».

Возглавлявший в прошлом сезоне команду Николай Савичев, останется в клубе и займется развитием молодежного футбола, а также будет принимать участие в селекционной работе клуба.



Игнашевич работает с «Торпедо» с июня прошлого года. В недоигранном из-за пандемии сезоне-2019/20 ФНЛ команда заняла четвертое место.

