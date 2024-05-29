Слишкович отказался продолжать работу в «Спаратке»

В пресс-службе красно-белых пояснили, что это было личное решение футбольного специалиста.

«Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи!» - говорится в сообщении.

Ранее «Спартак» уволил Абаскаля после поражения от «Сочи», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

