Слишкович отказался продолжать работу в «Спаратке»

Исполнявший обязанности главного тренера московского «Спаратака» после отставки Гильермо Абаскаля босниец Владимир Слишкович уволился и покинул расположение российского клуба, сообщает «Интерфакс».

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В пресс-службе красно-белых пояснили, что это было личное решение футбольного специалиста.

«Мы благодарим Владимира за работу, проделанную в клубе, и всегда будем рады видеть его на домашнем стадионе. Спасибо и удачи!» - говорится в сообщении.

Ранее «Спартак» уволил Абаскаля после поражения от «Сочи», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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