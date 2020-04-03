Валуев сомневается, что апрельский бой Нурмагомедова и Фергюсона вообще состоится

Белоруссия подала заявку в UFC на проведение в Минске боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Об этом изданию «Sputnik Беларусь» сообщил исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков. Он также добавил, что решение будет принимать руководство UFC, но шансов мало, так как до 18 апреля времени осталось совсем мало.

Депутат Госдумы, в прошлом профессиональный боксер Николай Валуев в беседе с НСН объяснил, что проведение этого боя в Минске очень маловероятно.

«Любое массовое мероприятие напрямую может привести к риску заражения ещё большего количества людей. Я очень сомневаюсь, что это возможно, ведь на подобный поединок могут приехать люди со всего мира. И если распространение эпидемии будет продолжаться, то вероятность того, что они там друг друга перезаражают крайне велика. Проводить бой без зрителей противоречит массовости спорта. Такие мероприятия призваны заработать деньги и его организаторам это крайне важно, поэтому и причина и возможность его проведения без зрителей отсутствует. А возможность проведения боя при полных трибунах вызывает массу вопросов», - сообщил Николай Валуев.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил о своей готовности к бою с Фергюсоном в августе или сентябре текущего года. По его словам, они могли бы встретится в рамках планируемых UFC турниров – в августе в Сан-Франциско и в сентябре в Абу-Даби.

