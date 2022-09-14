РУСАДА завершило расследование по делу фигуристки Валиевой
Расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой завершено, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В сообщении говорится, что в настоящее время отдел обработки результатов готовит документы для слушаний в Дисциплинарном антидопинговом комитете (ДАК).
Ранее в допинг-пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года на чемпионате России, был обнаружен триметазидин, однако известно об этом стало только в ходе Олимпийских игр в Пекине. Несмотря на это россиянка была допущена к соревнованиям, передаёт ОТР.
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