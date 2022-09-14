РУСАДА завершило расследование по делу фигуристки Валиевой

В сообщении говорится, что в настоящее время отдел обработки результатов готовит документы для слушаний в Дисциплинарном антидопинговом комитете (ДАК).

Ранее в допинг-пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года на чемпионате России, был обнаружен триметазидин, однако известно об этом стало только в ходе Олимпийских игр в Пекине. Несмотря на это россиянка была допущена к соревнованиям, передаёт ОТР.

