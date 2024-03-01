Прокуратура Нидерландов заявила, что Промес задержан за правонарушение в ОАЭ
Нападающий московского «Спартака», голландец Квинси Промес задержан в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) за местное правонарушение, а не в связи с уголовным делом в Нидерландах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Нидерландов.
По данным агентства, пока нет информации о возможной экстрадиции футболиста из ОАЭ.
Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, заочно осужденный в Нидерландах за контрабанду наркотиков, не смог вылететь с командой со сборов в ОАЭ.
14 февраля амстердамский суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Следствие пришло к выводу, что спортсмен пять лет назад был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, передает «Радиоточка НСН».
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