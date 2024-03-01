Прокуратура Нидерландов заявила, что Промес задержан за правонарушение в ОАЭ

По данным агентства, пока нет информации о возможной экстрадиции футболиста из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, заочно осужденный в Нидерландах за контрабанду наркотиков, не смог вылететь с командой со сборов в ОАЭ.

14 февраля амстердамский суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Следствие пришло к выводу, что спортсмен пять лет назад был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, передает «Радиоточка НСН».

