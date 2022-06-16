В РПЛ определили лучший гол в сезоне 2021/2022
Эксперты Российской премьер-лиги (РПЛ) назвали гол, забитый полузащитником ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) Кириллом Щетининым в ворота ФК «Локомотив» (Москва), лучшим в сезоне 2021/2022, сообщает пресс-служба РПЛ.
Речь идёт о матче 24-го тура чемпионата России, который состоялся 10 апреля. «Ростов» на домашнем поле обыграл «Локомотив» со счётом 4:1. В этой игре Щетинин забил гол на 34-й минуте, открыв счёт.
Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение провести матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru