В РПЛ определили лучший гол в сезоне 2021/2022

Речь идёт о матче 24-го тура чемпионата России, который состоялся 10 апреля. «Ростов» на домашнем поле обыграл «Локомотив» со счётом 4:1. В этой игре Щетинин забил гол на 34-й минуте, открыв счёт.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение провести матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», сообщают «Невские новости».