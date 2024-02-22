В России началась разработка отечественной версии игры UFC

Он пообещал, что российский аналог будет гораздо интереснее UFC 5. Отечественная разработка попадет в программу «Игр будущего».

«Скажу больше, UFC 5 покажется картриджем от «Денди» по сравнению с тем, что мы готовим», - сказал Кремлев.

Президент России Владимир Путин 21 февраля дал старт «Играм будущего» в Казани. Соревнования проходят с использованием цифровых технологий и физической активности.

Накануне бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин предложил президенту создать российский аналог компьютерной игры FIFA, напоминает «Радиоточка НСН».

