В России началась разработка отечественной версии игры UFC
В РФ ведется разработка собственной версии компьютерной игры UFC (Ultimate Fighting Championship). Об этом в беседе с ТАСС заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
Он пообещал, что российский аналог будет гораздо интереснее UFC 5. Отечественная разработка попадет в программу «Игр будущего».
«Скажу больше, UFC 5 покажется картриджем от «Денди» по сравнению с тем, что мы готовим», - сказал Кремлев.
Президент России Владимир Путин 21 февраля дал старт «Играм будущего» в Казани. Соревнования проходят с использованием цифровых технологий и физической активности.
Накануне бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин предложил президенту создать российский аналог компьютерной игры FIFA, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru