В Мюнхене болельщик упал с трибуны и погиб во время финала Лиги наций

Игра прошла в немецком городе накануне, напоминает «Свободная пресса». За победу боролись сборные Испании и Португалии, турнир выиграли португальские футболисты.

Чиновник из УЕФА сообщил агентству, что один из болельщиков упал с верхнего уровня в медиазону и получил смертельные травмы. Трагедия произошла во время первого дополнительного времени игры.

В начале послематчевой пресс-конференции ЧП прокомментировал тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте. Он отметил, что «сегодня на трибунах погиб болельщик» и выразил свои соболезнования.

