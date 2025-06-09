В Мюнхене болельщик упал с трибуны и погиб во время финала Лиги наций
Болельщик погиб во время финального матча Лиги наций УЕФА в Мюнхене. Об этом пишет Associated Press.
Игра прошла в немецком городе накануне, напоминает «Свободная пресса». За победу боролись сборные Испании и Португалии, турнир выиграли португальские футболисты.
Чиновник из УЕФА сообщил агентству, что один из болельщиков упал с верхнего уровня в медиазону и получил смертельные травмы. Трагедия произошла во время первого дополнительного времени игры.
В начале послематчевой пресс-конференции ЧП прокомментировал тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте. Он отметил, что «сегодня на трибунах погиб болельщик» и выразил свои соболезнования.
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