В Калининграде во время матча погиб футболист «Красной звезды»

На калининградском стадионе «Балтика» во время футбольного матча между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» погиб голкипер гостей, сообщает РИА Новости Спорт.

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Вратарь «Красной Звезды» Александр Шишмарев во время игры столкнулся с форвардом соперника и не смог подняться с поля.

Медики около часа пытались спасти футболиста, однако он скончался. Калининградская областная администрация футбола принесла соболезнования родным погибшего футболиста. Отмечается, что будут полностью покрыты расходы на организацию похорон.

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ФОТО: pixabay.com
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