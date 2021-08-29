В Калининграде во время матча погиб футболист «Красной звезды»

Вратарь «Красной Звезды» Александр Шишмарев во время игры столкнулся с форвардом соперника и не смог подняться с поля.

Медики около часа пытались спасти футболиста, однако он скончался. Калининградская областная администрация футбола принесла соболезнования родным погибшего футболиста. Отмечается, что будут полностью покрыты расходы на организацию похорон.

