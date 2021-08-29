В Калининграде во время матча погиб футболист «Красной звезды»
На калининградском стадионе «Балтика» во время футбольного матча между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» погиб голкипер гостей, сообщает РИА Новости Спорт.
Вратарь «Красной Звезды» Александр Шишмарев во время игры столкнулся с форвардом соперника и не смог подняться с поля.
Медики около часа пытались спасти футболиста, однако он скончался. Калининградская областная администрация футбола принесла соболезнования родным погибшего футболиста. Отмечается, что будут полностью покрыты расходы на организацию похорон.
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