В Госдуме вступились за спортсменов из РФ, выступающих в нейтральном статусе

Выступающие в нейтральном статусе российские спортсмены «выигрывают медали для России». Об этом NEWS.ru заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Сотни иностранных фехтовальщиков выступили против россиян на чемпионате мира

Она напомнила, что в истории страны уже были периоды, когда атлеты боролись за победу «не под российским флагом», однако их считали полноценными олимпийскими чемпионами.

По её словам, с критикой, как правило, выступают люди, незнакомые с системой подготовки. А негатив, в итоге, может привести к тому, что спортсмены просто покинут страну.

«Какие могут быть к ним потом претензии, что они куда-то поехали, если мы к ним относимся так, что они предатели, что они не имели права», — заключила Журова, добавив, что следует радоваться любым победам российских спортсменов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила нейтральным спортсменам из РФ и Белоруссии демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Светлана Журова
ТЕГИ:РоссиянеСпортсменыГосдумаСветлана Журова

Горячие новости

Все новости

партнеры