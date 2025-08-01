В Госдуме вступились за спортсменов из РФ, выступающих в нейтральном статусе
Выступающие в нейтральном статусе российские спортсмены «выигрывают медали для России». Об этом NEWS.ru заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Она напомнила, что в истории страны уже были периоды, когда атлеты боролись за победу «не под российским флагом», однако их считали полноценными олимпийскими чемпионами.
По её словам, с критикой, как правило, выступают люди, незнакомые с системой подготовки. А негатив, в итоге, может привести к тому, что спортсмены просто покинут страну.
«Какие могут быть к ним потом претензии, что они куда-то поехали, если мы к ним относимся так, что они предатели, что они не имели права», — заключила Журова, добавив, что следует радоваться любым победам российских спортсменов.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила нейтральным спортсменам из РФ и Белоруссии демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: РФ готова ждать, когда Украина будет готова к переговорам
- В Госдуме вступились за спортсменов из РФ, выступающих в нейтральном статусе
- Депутат Нилов призвал отправить домой неграмотных детей мигрантов
- Рост цен на услуги автосервисов объяснили дефицитом квалифицированных кадров
- Россиян предупредили о штрафах за громкую музыку в автомобиле
- Почему Лаос интересует россиян только как «дополнение» к Таиланду
- Боевик «Балерина» по «Джону Уику» стал в июле самым популярным у пиратов в РФ
- В МИД Венесуэлы заявили о «братстве с Россией»
- «Смесь амбиций и дури»: Депутат Затулин объяснил наезд Азербайджана на ТАСС
- Генерал Липовой заявил, что ВСУ могут оказаться в «котле» в Покровске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru