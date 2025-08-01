В Госдуме вступились за спортсменов из РФ, выступающих в нейтральном статусе

Она напомнила, что в истории страны уже были периоды, когда атлеты боролись за победу «не под российским флагом», однако их считали полноценными олимпийскими чемпионами.

По её словам, с критикой, как правило, выступают люди, незнакомые с системой подготовки. А негатив, в итоге, может привести к тому, что спортсмены просто покинут страну.

«Какие могут быть к ним потом претензии, что они куда-то поехали, если мы к ним относимся так, что они предатели, что они не имели права», — заключила Журова, добавив, что следует радоваться любым победам российских спортсменов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила нейтральным спортсменам из РФ и Белоруссии демонстрировать георгиевскую ленту, а также символы «Z» и «V», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

