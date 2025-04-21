В Госдуме считают, что нужно пересмотреть выдачу лицензий в РПЛ из-за «Химок»

Действия футболистов «Химок», которые в связи с задержкой им зарплат хотели бойкотировать игру с «Зенитом», абсолютно понятны, заявил депутат Госдумы Роман Терюшков. Его слова приводит NEWS.ru.

Он также отметил, что Московская область из-за расхождений с руководством клуба в подходах к ведению финансово-хозяйственной деятельности и спортивной стратегии развития клуба вышла из состава учредителей, однако все это время продолжала оказывать клубу поддержку.