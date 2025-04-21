В Госдуме считают, что нужно пересмотреть выдачу лицензий в РПЛ из-за «Химок»

Действия футболистов «Химок», которые в связи с задержкой им зарплат хотели бойкотировать игру с «Зенитом», абсолютно понятны, заявил депутат Госдумы Роман Терюшков. Его слова приводит NEWS.ru.

Он также отметил, что Московская область из-за расхождений с руководством клуба в подходах к ведению финансово-хозяйственной деятельности и спортивной стратегии развития клуба вышла из состава учредителей, однако все это время продолжала оказывать клубу поддержку.

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Так, по словам Терюшкова, «Химки» один из немногих клубов РПЛ, которому предоставляли спортивную инфраструктуру в безвозмездное использование, как СОНКО. В связи с этим он заявил, что, возможно, «настала пора пересмотреть этот статус».

Ранее, во вторник, 15 апреля, футболисты отказались тренироваться и объявили руководству «Химок» бойкот. Причиной для такого поведения стала задержка зарплат. Однако футболисты все-таки вышли на поле и провели матч со счетом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. Инвестор клуба Туфан Садыгов обещал выплатить футболистам долги до 30 апреля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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