Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до двух шайб

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сократил до двух шайб отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 39-летний россиянин записал её на свой счёт в выездном матче против Carolina Hurricanes.

Для форварда это стал 892 гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, чтобы самому стать рекордсменом, капитану «Вашингтона» осталось забросить три шайбы. До окончания регулярного чемпионата клубу осталось провести семь встреч. Ближайший матч пройдет в ночь на 5 апреля с Chicago Blackhawks.