Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до двух шайб

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сократил до двух шайб отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 39-летний россиянин записал её на свой счёт в выездном матче против Carolina Hurricanes.

Для форварда это стал 892 гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, чтобы самому стать рекордсменом, капитану «Вашингтона» осталось забросить три шайбы. До окончания регулярного чемпионата клубу осталось провести семь встреч. Ближайший матч пройдет в ночь на 5 апреля с Chicago Blackhawks.

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Гол Овечкина в матче с «Каролиной» оказался единственным, столичная команда уступила со счетом 1:5. Обе команды занимают первые два места в Восточной конференции и Столичном дивизионе.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», игру в городе Роли посетил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Он назвал Овечкина «потрясающим» игроком. По словам Беттмэна, стремление побить рекорд Гретцки поражает воображение всех людей, а не только хоккейных фанатов.

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ФОТО: ТАСС
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