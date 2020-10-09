В «Динамо» согласовали кандидатуру нового главного тренера

Новым главным тренером московского «Динамо» станет немецкий специалист Сандро Шварц. Об этом сообщает Чемпионат.com. Источник подчеркивает, что в руководстве клуба велись долгие переговоры относительно двух кандидатов. Бело-голубые выбирали между Сандро Шварцем и Курбаном Бердыевым – этот специалист известен по работе с «Рубином» и «Ростовом».

Утверждается, что спортивный директор «Динамо» Желько Бувач уговорил боссов клуба выбрать именно Шварца. Также источник отмечает, что контракт с немецким специалистом еще не подписан, однако устная договоренность о сотрудничестве уже достигнута.

Последним главным тренером «Динамо» был Кирилл Новиков. После поражение в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Химок» (0:1) специалист подал в отставку.

Сандро Шварц работал в «Майнце» с 2017 по 2019 год. В ноябре прошлого года он был уволен из клуба после того, как «Майнц» набрал 9 очков в 11 матчах.