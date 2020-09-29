Главный тренер «Динамо» Новиков уволился после провала в Лиге Европы

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Москва) Кирилл Новиков объявил о своём уходе. Об этом он проинформировал болельщиков в своем Instagram. По словам наставника «бело-голубых», такое решение он принял в связи с болезненными поражениями команды в течение последнего месяца.

«Динамо», в частности, вылетело из Лиги Европы после сенсационного поражения в гостях от тбилисского «Локомотива» со счётом 1:2. А в последнем матче Российской премьер-лиги москвичи уступили «Химкам» 0:1.

Новиков выразил благодарность футболистам и персоналу клуба за совместную работу, а руководству — за оказанное доверие и поддержку. Отдельной строкой теперь уже бывший главный тренер поблагодарил поклонников клуба, отмечают «Известия».

Руководство клуба уже назначило временно исполняющим обязанности главного тренера Александра Кульчия - он будет готовить команду к ближайшему матчу. О дальнейших кадровых решениях будет объявлено позднее.

