В Австралии отказались отстранять российских теннисистов от Australian Open
Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) оставит без изменения свою позицию в отношении участия российских и белорусских спортсменов в турнире Большого шлема в текущем году. Об этом пишет Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление федерации.
«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных соревнованиях по теннису в нейтральном статусе, так будет и на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года», — отметили в Tennis Australia.
Турнир Australian Open пройдет с 16 по 29 января, пишет RT.
Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал федерацию не допустить участия спортсменов из России и Белоруссии в турнире Большого шлема. При этом глава Tennis Australia Крейг Тайли отмечал, что ассоциация не будет препятствовать выступлению российских и белорусских теннисистов в открытом чемпионате.
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