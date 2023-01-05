В Австралии отказались отстранять российских теннисистов от Australian Open

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) оставит без изменения свою позицию в отношении участия российских и белорусских спортсменов в турнире Большого шлема в текущем году. Об этом пишет Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление федерации.

Британскую ассоциацию тенниса оштрафовали на $2 млн за недопущение россиян к турнирам

«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных соревнованиях по теннису в нейтральном статусе, так будет и на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года», — отметили в Tennis Australia.

Турнир Australian Open пройдет с 16 по 29 января, пишет RT.

Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал федерацию не допустить участия спортсменов из России и Белоруссии в турнире Большого шлема. При этом глава Tennis Australia Крейг Тайли отмечал, что ассоциация не будет препятствовать выступлению российских и белорусских теннисистов в открытом чемпионате.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссияСпортсменыТеннисАвстралия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры