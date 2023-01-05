В Австралии отказались отстранять российских теннисистов от Australian Open

«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных соревнованиях по теннису в нейтральном статусе, так будет и на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2023 года», — отметили в Tennis Australia.

Турнир Australian Open пройдет с 16 по 29 января, пишет RT.

Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал федерацию не допустить участия спортсменов из России и Белоруссии в турнире Большого шлема. При этом глава Tennis Australia Крейг Тайли отмечал, что ассоциация не будет препятствовать выступлению российских и белорусских теннисистов в открытом чемпионате.

