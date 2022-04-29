Универсиаду-2023 перенесли из Екатеринбурга

Универсиада-2023, которая должна была пройти в Екатеринбурге в августе следующего года, отложена. Об этом сообщает Международная федерация университетского спорта (FISU).

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«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года», — говорится в заявлении FISU.

Новые сроки проведения Универсиады пока не определены.

Кроме того, FISU отложила все мероприятия под эгидой федерации, запланированные в текущем году в России и Белоруссии, пишет Ura.ru.

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ТЕГИ:УниверсиадаЕкатеринбург
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