Универсиаду-2023 перенесли из Екатеринбурга
Универсиада-2023, которая должна была пройти в Екатеринбурге в августе следующего года, отложена. Об этом сообщает Международная федерация университетского спорта (FISU).
«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года», — говорится в заявлении FISU.
Новые сроки проведения Универсиады пока не определены.
Кроме того, FISU отложила все мероприятия под эгидой федерации, запланированные в текущем году в России и Белоруссии, пишет Ura.ru.
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