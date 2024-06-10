Умер прославленный американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл
Американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания США.
Причина смерти не уточняется.
Кэрролл тренировал фигуристку Линду Фратиани — двукратную чемпионку мира в одиночном катании и серебряного призера Олимпийских игр 1980 года, пятикратную победительницу мирового первенства в одиночном катании Мишель Кван, завоевавшую серебро и бронзу на Олимпиаде (в 1998-м и 2002 году соответственно). Кроме того, Кэрролл работал с Эваном Лайсачеком — чемпионом мира в одиночном катании и олимпийским чемпионом 2010 года.
Легендарного тренера в 1996 году включили в Зал славы фигурного катания США, в 2007-м — во Всемирный зал славы этого вида спорта. Фрэнк Кэрролл завершил карьеру в июле 2018 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru