Умер прославленный американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл

Причина смерти не уточняется.

Кэрролл тренировал фигуристку Линду Фратиани — двукратную чемпионку мира в одиночном катании и серебряного призера Олимпийских игр 1980 года, пятикратную победительницу мирового первенства в одиночном катании Мишель Кван, завоевавшую серебро и бронзу на Олимпиаде (в 1998-м и 2002 году соответственно). Кроме того, Кэрролл работал с Эваном Лайсачеком — чемпионом мира в одиночном катании и олимпийским чемпионом 2010 года.

Легендарного тренера в 1996 году включили в Зал славы фигурного катания США, в 2007-м — во Всемирный зал славы этого вида спорта. Фрэнк Кэрролл завершил карьеру в июле 2018 года.

