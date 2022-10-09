Умер экс-голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев
Бывший голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев умер на 75 году жизни. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале в воскресенье, 9 октября.
«Ушла легенда. Сегодня скончался Юрий Дегтерев. ‹...› Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России и наш футбол возродился. Почти все мечты сбылись, и футбол мы обязательно возродим, даже нет сомнений», — написал Пушилин.
Врио главы ДНР выразил глубокие соболезнования родным и близким легенды советского футбола.
Дегтерев родился 5 октября в 1948 году. После того, как в 1961 году стал воспитанником донецкого «Шахтера», он всю спортивную карьеру оставался ему верен.
В 1977 году был он признан лучшим голкипером страны по версии журнала «Огонек». Также был удостоен звезды на Аллее славы ФК «Шахтер» возле стадиона «Донбасс Арена».
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