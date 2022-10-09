Умер экс-голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев

«Ушла легенда. Сегодня скончался Юрий Дегтерев. ‹...› Он мечтал, чтобы Донбасс признали, чтобы мы стали частью России и наш футбол возродился. Почти все мечты сбылись, и футбол мы обязательно возродим, даже нет сомнений», — написал Пушилин.

Врио главы ДНР выразил глубокие соболезнования родным и близким легенды советского футбола.

Дегтерев родился 5 октября в 1948 году. После того, как в 1961 году стал воспитанником донецкого «Шахтера», он всю спортивную карьеру оставался ему верен.

В 1977 году был он признан лучшим голкипером страны по версии журнала «Огонек». Также был удостоен звезды на Аллее славы ФК «Шахтер» возле стадиона «Донбасс Арена».

