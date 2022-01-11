Умер глава Европарламента Давид Сассоли

Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Роберто Куильо.

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«Давид Сассоли скончался в 1:15 утра 11 января в Авиано, Италия, куда он был госпитализирован», — написал Куильо.

Дата и место похорон Сассоли будут объявлены в ближайшее время.

Ранее стало известно, что спикера ЕП госпитализировали из-за связанного с дисфункцией иммунной системы осложнения, напоминает РИА ФАН. Официальная деятельность Сассоли была отменена.

Давид Сассоли с 2009 года был депутатом Европарламента, в 2019-м он занял должность спикера. Срок мандата политика истекал в январе, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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