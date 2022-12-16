Умер бывший тренер сборной Сербии Синиша Михайлович

В сообщении говориться, что Михайлович скончался 16 декабря. По словам родных тренера, на протяжении многих лет он «мужественно боролся с ужасной болезнью».

Летом 2019 года врачи диагностировали у Михайловича лейкемию. Он прошёл несколько курсов химиотерапии, а в 2022 году перенёс пересадку костного мозга, однако болезнь оказалась сильнее.

Синиша Михайлович играл за сборную Югославии, клубы «Црвена Звезда», «Рома», «Сампдория», «Лацио» и «Интер». Как игрок он дважды становился чемпионом Италии, а также выиграл Кубок европейских чемпионов. В качестве тренера Михайлович работал с клубами «Фиорентина», «Милан», «Торино» и рядом других.

Ранее в возрасте 87 лет умер основатель воронежского футбольного клуба «Факел», доктор технических наук Виктор Скачилов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

