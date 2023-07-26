Украинский фехтовальщик отказался проводить поединок с российским спортсменом

Отмечается, что фехтовальщики должны были провести поединок в 1/32 финала турнира. Анохин появился на дорожке перед началом встречи, однако его соперник так и не вышел на поединок. В 1/16 финала Анохин встретится с победителем схватки между австралийцем Лахланом Круком и швейцарцем Максом Хайнцером.

Отмечается, что российские атлеты на турнире представлены в качестве нейтральных спортсменов. Фехтовальщики сражаются за очки для продвижения в мировом рейтинге. Он определит участников Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что около 500 спортсменов из Украины и Белоруссии примут участие в Азиатских играх в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

