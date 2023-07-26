Украинский фехтовальщик отказался проводить поединок с российским спортсменом
Шпажист Игорь Рейзлин, представляющий Украину, отказался сражаться с российским спортсменом Вадимом Анохиным на чемпионате мира в Милане, который проходит с 22 по 30 июля. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что фехтовальщики должны были провести поединок в 1/32 финала турнира. Анохин появился на дорожке перед началом встречи, однако его соперник так и не вышел на поединок. В 1/16 финала Анохин встретится с победителем схватки между австралийцем Лахланом Круком и швейцарцем Максом Хайнцером.
Отмечается, что российские атлеты на турнире представлены в качестве нейтральных спортсменов. Фехтовальщики сражаются за очки для продвижения в мировом рейтинге. Он определит участников Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Ранее сообщалось, что около 500 спортсменов из Украины и Белоруссии примут участие в Азиатских играх в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума разрешила строительство велодорожек и спортплощадок в лесах
- МВД России объявило в розыск украинских медика и телеведущую
- СМИ: военные заблокировали офис президента Нигера в Ниамее
- Госдума запретила использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах
- Гладков: ВСУ выпустили за сутки 99 снарядов по территории Белгородской области
- Население Японии сократилось на рекордные 800 тысяч в 2022 году
- МИД РФ: Наращивание активности США накаляет обстановку на Корейском полуострове
- Собянин пообщался с контрактником в едином пункте отбора на военную службу
- Захарова: Присутствие Макрона на саммите БРИКС не помогло бы решить задачи объединения
- Нефтепродукты разлились в Архангельской области на Северной Двине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru